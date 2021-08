Positano , la Gelmini a Villa Tre Ville intervistata da Positanonews “Green Pass per non chiudere, incrociamo le dita per settembre” . Nella splendida location che fu di Franco Zeffirelli durante la presentazione della serata letteraria di “Mare, Sole e Cultura” Positanonews, sempre presente fin dalla prima edizione, ha intervistato la ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella Gelmini nel primo giorno dell’introduzione del Green Pass

La campagna vaccinale prosegue, incombe la variante Delta del coronavirus Covid – 19 , usciremo da questa Pandemia con queste scelte?

“Oggi il Governo ha intrapreso una strada per poter permetterci la libertà di non chiudere il paese , non chiudere il turismo e neanche la scuola , incrociamo le dita per Settembre, nessuno vuole più il lockdown , In una stagione in cui il virus c’è ancora, abbiamo visto i danni della variante Delta, non vogliamo tornare indietro. Vogliamo – dice Gelmini – difendere gli spazi di libertà che con tanti sacrifici gli italiani hanno conquistato”

Positano città dell’amore e strutture turistiche d’eccellenza , ecco cosa ha detto la Ministra salutando i lettori di Positanonews

“Positano è un luogo meraviglioso, questi posti sono davvero un’eccellenza e ho sentito slang americano, ho visto albergatori sorridere ed essere ottimisti, non può che farmi piacere, questo è lo spirito giusto per la ripartenza”