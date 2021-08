Positano, costiera amalfitana. La settimana che precede il Ferragosto è da sempre quella che registra il maggior numero di presenze di turisti. Molti decidono di trascorrere qualche giorno nella città verticale ma in tanti scelgono di raggiungere Positano per una sola giornata al fine di godersi il mare ed il sole in un posto tra i più belli al mondo. Questa mattina al molo cittadino tantissime le persone, chi per una passeggiata, chi in attesa dei collegamenti via mare e chi appena sbarcato nella città della costiera amalfitana.

A vegliare sulla sicurezza di turisti e residenti i volontari della Croce Rossa pronti ad intervenire in caso di malori improvvisi, spesso legati alle alte temperature di questi giorni.

Una presenza importante che rimarca la necessità di un presidio sanitario fisso di primo soccorso sulla Spiaggia Grande che possa garantire un intervento immediato e tempestivo in caso di malesseri ed incidenti, scongiurando in alcuni casi delle tragedie legate al ritardo dei soccorsi e delle prime cure sanitarie.