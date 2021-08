Positano, il sindaco: “Grazie per aver reso Positano meta turistica nonostante incertezze”

Per la nostra comunità oggi è un giorno speciale una festa civile e religiosa in cui onoriamo e ringraziamo la nostra Madonna di Positano – scrive il sindaco Giuseppe Guida sui social.

Il primo cittadino si dice anche soddisfatto del lavoro sovolto dai suoi concittadini operatori turistici, per aver contribuito a rendere grande Positano anche in un periodo di incertezze per questo settore: In questa occasione voglio rivolgere un sentito ringraziamento, a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per il bene del nostro paese e per aver reso Positano anche quest’anno meta di cultura dell’accoglienza turistica, nonostante le incertezze dell’attuale momento storico.

Buon ferragosto a noi Positanesi e agli ospiti che hanno scelto la nostra amata città come luogo per trascorrere le loro vacanze.