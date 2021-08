Positano, il sindaco: «Ausiliari a fine mese? Fino a Ferragosto traffico scorrevole»

L’assegnazione avverrà prendendo in considerazione le proposte le cui spese per l’attività da prestare risulteranno inferiori e che dovranno essere regolarmente iscritte agli albi regionali, e in possesso di personale e mezzi adeguati allo svolgimento del servizio. Per Positano e per l’intera Costiera Amalfitana questa è stata l’estate del rilancio. Sono stati migliaia i turisti che hanno scelto questo territorio per passare le loro vacanze. Il trend dovrebbe proseguire anche nelle prossime settimane. Tantissime, infatti, le prenotazioni in alberghi e strutture extra alberghiere per la fine del mese di agosto e per quello di settembre. In tal senso gli ausiliari del traffico possono rappresentare un supporto importante per i vigili urbani che hanno svolto un lavoro encomiabile nelle passate settimane. Sulla questione viabilità si dibatte ormai da tempo alla ricerca di una soluzione definitiva, come la Ztl territoriale. In attesa del 2022, è necessario pure che venga risolto il problema delle auto posteggiate lungo la Statale 163.