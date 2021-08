Positano, il saluto del Sindaco Giuseppe Guida al Sig. Salvatore Cimmino per la “Manifestazione A nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere”.

Con Delibera di Giunta n. 106 del 13.07.2021, il Comune di Positano è stato ben lieto di concedere il patrocinio morale al Sig. Salvatore Cimmino per la “Manifestazione A nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere”, in programma nei giorni 6 e 7 Agosto 2021, avente come obiettivo la promozione di politiche idonee alla rimozione di ogni tipo di barriere, per consentire alle persone con disabilità di condurre una vita il più indipendente possibile.

Sabato 7 Agosto alle ore 18:00 si terrà in Via Regina Giovanna n. 13, attualmente sede dell’Ufficio Turismo, un momento di dibattito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus.

Un incontro a cui saranno presenti il Sindaco e l’Assessore delegato alle Politiche Sociali, dove sicuramente emergeranno i caratteri della collaborazione e vicinanza, perché insieme ed uniti si possono realmente abbattere tutti i tipi di barriere