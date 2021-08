Positano, il parroco don Danilo Mansi “Città Verticale perchè va in alto verso la Madonna”. Ringrazia i ragazzi e dona le borracce per l’ambiente. La conclusione della messa solenne nella Chiesa Santa Maria Assunta da parte del parroco don Danilo Mansi è stata dedicata ai ragazzi “Un grazie a loro che animano ogni domenica la celebrazione della Stanta Messa.. Positano è detta Città Verticale, lo è ancora di più perchè mira verso l’alto, verso la Madonna..” E dona le borracce dedicate alla nostra Mamma Celeste “Nel segno della fede e del rispetto per l’ambiente”, mentre la perla della Costiera amalfitana festeggia la sua Madonna riscopriamo in don Danilo si sta dimostrando un parroco vicino ai giovani e alle tematiche ambientalistiche . Buon ferragosto e che la Madonna vi accompagni