Positano, il dono ‘venuto dal mare’ di Daniele Esposito alla Madonna ed alla Comunità

La festa della Madonna di Positano quest’anno è stata impreziosita da un dono che Daniele Esposito le ha voluto fare : un ciondolo realizzato con un medaglione rinvenuto a Fornillo dopo una mareggiata.

Un dono celeste venuto dal mare

Non occorre per forza credere che qualcosa o qualcuno di buono e giusto che rappresenti il bene sia mai esistito per condividerne la strada.

Se questa è la strada che si è deciso d’intraprendere e Le si vuole riconoscere il merito di essere stata la propria guida mostrando devozione ed ammirazione spirituale, è un bene farlo, perchè di certo non può arrecare male nè a se stessi nè ad altri, ma solo portare altro bene tra la gente.