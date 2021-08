Positano, il Comitato per i festeggiamenti in onore di S. Maria Assunta:”Lo spettacolo pirotecnico è rimandato al 2022″.

Come già avevamo anticipato qualche giorno fa i fuochi d’artificio del 15 agosto non si faranno.

Questo il comunicato ufficiale del Comitato per i festeggiamenti in onore di S. Maria Assunta di Positano:

Nel pubblicare il programma delle celebrazioni liturgiche dal 5 al 22 agosto 2021, il Comitato per i festeggiamenti in onore di S. Maria Assunta, Protettrice di Positano, nonostante gli accordi già presi con la ditta incaricata per lo spettacolo pirotecnico e l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali ed in comune accordo con esse, con rammarico rende noto che, visti i precedenti annullamenti di altri eventi analoghi da parte delle autorità costituite per motivi del tutto precauzionali data l’attuale emergenza sanitaria, per ragioni di ordine pubblico e per senso di responsabilità verso la popolazione e i graditi ospiti presenti a Positano, lo spettacolo pirotecnico è rimandato al 2022.