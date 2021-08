Positano, il Campione Olimpico Gregorio Paltrinieri con il sindaco Giuseppe Guida e parte dell’amministrazione. Il primo cittadino da buon sportivo, apprezzato corridore nelle curve della Costa d’ Amalfi e non solo, non poteva non accogliere con entusiasmo uno dei grandi campioni che ci ha dato onore e gloria per l’Italia ora in vacanza nella perla della Costiera amalfitana alle soglie del suo compleanno che sarà il prossimo 5 settembre .

IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI POSITANO A GREGORIO PALTRINIERI

A lavoro per nuovi importanti progetti!

Questa mattina abbiamo avuto ospite il Campione Olimpico Gregorio Paltrinieri, rientrato dalla spedizione azzurra di Tokyo dopo essere salito ben due volte sul podio.

Un incontro in cui si è parlato di cultura della sostenibilità quale presupposto di nuove iniziative da organizzare nel nostro territorio.

Giovani, sport, ecologia, ambiente: questi gli elementi cardine su cui si baserà il nostro immediato impegno!

CHI E’ GREGORIO PALTRINIERI

Gregorio Paltrinieri, detto Greg (Carpi, 5 settembre 1994), è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero, detentore del record europeo in vasca lunga e del record mondiale in vasca corta dei 1500 m stile libero.

Ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nei 1500 m stile libero avvicinando il record del mondo con 14’34″57, tempo vicino al suo personale, davanti a Connor Jaeger e al connazionale Gabriele Detti. Ha conquistato la medaglia d’argento negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Tokyo 2020, terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina che in acque libere. Con Massimiliano Rosolino è l’unico nuotatore olimpico italiano a conquistare tutte e tre le medaglie olimpiche (oro, argento, bronzo).