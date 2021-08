Positano i ricordi del 15 agosto : la granita dello ‘Gnoro’

Quando si parla del ’15 agosto’ a Positano, inteso come la Festa della Madonna Assunta, il ricordo dei tempi più o meno recenti, corre al banchetto della granita dello ‘Gnoro’.

Salvatore Mastro, per tutti lo ‘Gnoro’ è volato in cielo 9 anni fa, la sua attività è portata avanti dalla famiglia, con il banchetto in Piazza dei Mulini, una sosta rinfrescante obbligatoria a Positano, e con la presenza costante alle sagre e feste di paese, quando il Covid lo permette.

La granita dello ‘Gnoro’ è quindi un patrimonio gastronomico ed anche culturale della festa ‘di una volta’ e tanti sono i commenti alla foto di Raffaele VEP , postata su facebook da Giuseppe Di Martino :