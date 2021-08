Positano. Grande successo dell open day: in mille a scaglioni. Intervista alla responsabile ASL Napoli 1 “Molti i giovani”

Positano. Grande successo dell open day: in mille a scaglioni. Grande successo dell’open day a Positano! Per garantire un’estate sicura, infatti, la perla della Costiera amalfitana si sta mobilitando con le vaccinazioni ordinarie al centro ambulatoriale di Via Pasitea, un vero e proprio hub Vaccinale d’eccellenza voluto dall’Asl di Salerno e di Napoli, una collaborazione sinergica fra le aziende sanitarie della Campania.

Oggi, venerdì 06 agosto a partire dalle ore 18.00 in piazza dei Racconti la postazione mobile della ASL ha cominciato a somministrare le vaccinazioni senza prenotazione, sarà possibile ricevere sia la prima Pfizer che la seconda dose dei diversi vaccini disponibili. Chiunque può partecipare, dai cittadini di tutte le fasce d’età ai turisti: basta solo munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria. Tutto continuerà senza sosta fino alle 02.00.

Obiettivo somministrare il maggior numero di vaccini possibile per contenere l’avanzata del Coronavirus: e allora, i dubbiosi, oppure coloro che devono completare il ciclo vaccinale, potranno farlo anche in vacanza.

Preziosa la presenza anche di chi ha collaborato all’hub vaccinale di Via Pasitea voluto dall’amministrazione Guida, ringraziamo Angelica D’Urso sul posto che ci ha guidato e informato .

Abbiamo sentito la coordinatrice vaccinale responsabile dell’ASL Napoli 1 “Molti i giovani”