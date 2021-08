Positano, grande emozione per l’uscita dell’Assunta con un dono di una medaglia venuta dal mare a Fornillo e i fiori.

Il nostro parroco don Danilo ci sorprende ancora regalandoci emozioni semplici ma vere e sentite aprendo la comunità ecclesiale sempre di più alla società civile e associativa.

Un momento di forte simbolismo con il Presidente di Macchia Mediterranea Daniele Esposito che ha donato una medaglia giunta sulla spiaggia di Fornillo, la spiaggia dei pescatori , quella considerata più dei positanesi che fuggono la calca della spiaggia Grande d’estate.

Un invito a “condividere” con la comunità tante cose preziose e non che rappresentano la nostra storia e la nostra cultura che spesso rimangono chiuse nelle case. Dopo 800 anni il mare restituisce un oggetto di devozione . Don Danilo si sta dimostrando un illuminato, lo vedevo un buon parroco, ma è avanti, sta aprendo la Chiesa a tutta la società civile e associativa e dell’ecologia indubbiamente Daniele è rappresentativo in questo momento degli ambientalisti e non solo da tempo Daniele spinge affinché si apra alla conoscenza tutto ciò che il nostro paese ha espresso nella storia e come cultura.

Momento molto forte quello della piccola processione sulla piazza Gioia, con i portatori vestiti da saraceni ed i cristiani, come rievocazione del momento dello Sbarco della nostra Madonna e del sindaco Giuseppe Guida che ha offerto i fiori che rappresentano le nostre preghiere.