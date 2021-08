Positano, grande devozione per la Madonna Assunta: lo stabilimento Grassi chiude alle 18 per la messa

A Positano c’è grande devozione e passione attorno alla figura della Madonna Assunta, alla quale in molti si appellano da anni per proteggere la loro amata città.

La fede per un’icona di Positano celebre in tutto il mondo come la Madonna Assunta, si vede anche dalle piccole cose. I fratelli Grassi, infatti, hanno deciso in via eccezionale di chiudere il proprio stabilimento alle 18 nonostante l’enorme mole di lavoro dovuta a Ferragosto, per potersi recare tutti in tempo per la messa conclusiva della giornata di festeggiamenti per la Madonna di Positano.

Dopo le celebrazioni di questa mattina dalle 6 alle 9, il concerto bandistico dei “Cirri di Minori e la celebrazione presieduta da mons. Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, questa sera si terranno le “Cento Croci, Cento Ave Maria” alle 18.30 e la Celebrazione Eucaristica alle 19:30, prima di concludere la giornata in Piazza Flavio Gioia con l’esibizione del Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”.