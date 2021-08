Positano, giovane si infortuna tuffandosi ad Arienzo. Interviene l’idroambulanza

Positano, costiera amalfitana. Un incidente ha scosso questa tranquilla domenica di agosto. Un giovane, dopo essersi tuffato in malo modo nei pressi della spiaggia di Arienzo, si è infortunato. Allertati i soccorsi sul posto è giunta immediatamente l’idroambulanza ed il personale sanitario a bordo ha provveduto a prestare le prime cure al ragazzo che, in seguito all’impatto errato in acqua, aveva riportando una ferita lacero contusa ed un trauma cranico non commotivo.

Il giovane è stato trasportato presso il porto della città di Amalfi dove c’era ad attenderlo un’ambulanza medicalizzata che ha accompagnato presso il più vicino ospedale per gli accertamenti del caso.