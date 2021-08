Positano, Gino Sorbillo si rilassa al ristorante “Chez Black” in compagnia della moglie Loredana

Positano. Il famoso pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo ha scelto la città verticale per una cena romantica in compagnia della moglie Loredana nel ristorante “Chez Black”, il locale sulla Spiaggia Grande da sempre prediletto dai tanti vip che visitano Positano. Sorbillo ama la costiera amalfitana e la città di Positano dove ama tornare spesso e dove, come stasera, si intrattiene volentieri a gustare dell’ottimo cibo in uno scenario unico e da cartolina.

Gino Sorbillo non è semplicemente un pizzaiolo da svariate generazioni, ma può considerarsi il re della pizza napoletana. Conosciuto in tutto il mondo, le suoi pizzerie fanno sempre il tutto esaurito.