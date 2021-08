Positano: forte ritorno del turismo americano per settembre, prenotazioni a Le Agavi e nei 5 stelle

La perla della Costiera amalfitana è ultimamente al centro di una forte ondata turistica, con prenotazioni che stanno cominciano a vedere i nostri clienti a stelle e strisce

L’Europa e l’ Italia hanno tolto limitazioni alle frontiere dei cittadini USA vaccinati, anche se non avviene lo stesso con reciprocità, e questo ha spinto in tanti a venire in Italia, ma non solo nella cittadina della costa d’ Amalfi si registra un pienone di europei, oltre che italiani, dalla Germania alla Francia fino all’ Irlanda e Olanda, ma pochi inglesi ancora ,

Infatti in questa calda estate 2021, la pandemia non sembra aver spaventato i vacanzieri che sono accorsi numerosi a godersi il sole, il mare e il relax e soprattutto i paesaggi e i panorami mozzafiato che solo la Costiera amalfitana riesce ad offrire.

Si continua a registrare inoltre un forte aumento di prenotazioni, soprattutto per il mese di settembre, in numerosi Hotel e Resorts a cinque stelle della Costiera amalfitana e in particolar modo, all’ Hotel Le Agavi, nel cuore della Costiera.

Previsto per settembre, in Costiera amalfitana è soprattutto il turismo americano, da sempre una presenza costante e preponderante in tutto il territorio nazionale.

Quindi non i resta altro che augurare buone vacanze a tutti gli ospiti della Costiera amalfitana!