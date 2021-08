Positano: finalmente arriva l’elicottero per domare l’incendio al campo Li Galli

Alcune ore fa Positanonews ha allertato in anteprima di un incendio nei pressi delle zone alte di Positano. Avvisati anche i Vigili del Fuoco, abbiamo seguito la vicenda con la colonna di fumo che si innalzava, ma di un elicottero neppure l’ombra.

Foto: Giuseppe Di Martino

Ora finalmente interviene il mezzo in volo a recuperare acqua dal mare di Spiaggia Grande e procedere spedito in direzione incendio, per limitare i danni al massimo. Anche stavolta i piromani criminali hanno fatto centro con un incendio che forse sarà stroncato in tempo. Tuttavia le difficoltà dovute alla nebbia per raggiungere il luogo interessato, permettono di aggiungere un altro spiacevole episodio al palmares della zona del Campo Li Galli – sui monti di Positano che confinano con Vico Equense ed Agerola -, un palmares non proprio positivo in termini di fiamme.