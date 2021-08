Positano, Ferragosto “scorrevole”. Eccellente il lavoro dei Vigili urbani.

In una Positano in festa in questa calda giornata di Ferragosto, diventa indispensabile l’attività dei Vigili Urbani che senza sosta stanno svolgendo un eccellente lavoro per garantire a cittadini e turisti la massima sicurezza, ma anche e soprattutto per permettere un traffico stradale quanto più possibile scorrevole.

Sono molti anche i servizi di City Sightseeing, gli autobus dal colore rosso che offrono dei giri panoramici della città.

La principale comodità di questo servizio turistico è rappresentata dalle fermate in corrispondenza di tutti i principali siti di interesse, alle quali si può scendere e fermarsi, per poi risalire su uno dei pullman successivi e da cui è possibile ammirare le bellezze della Costiera amalfitana.

Dunque in questa calda giornata di mezza estate non ci resta altro che augurarvi un buon Ferragosto in Costiera Amalfitana.!