Positano, elicottero cerca di rifornirsi d’acqua per domare l’incendio. Mille acrobazie tra gli yacht.

Come si evince anche dalla diretta girata da Positanonews, l’elicottero si destreggia tra i numerosi yacht presenti per rifornirsi d’acqua, per domare l’incendio, avvenuto stamanenella zona del Campo Li Galli – sui monti di Positano che confinano con Vico Equense ed Agerola.

Dunque intervento abbastanza rallentato e giri lunghissimi, resi ancora più difficili non solo dalla presenza delle numerose barche a largo, ma anche dal vento, che rende il rifornimento d’acqua ancora più problematico.