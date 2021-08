Positano, eccellenza in Campania con i vaccini, prenotazioni record per mercoledì e venerdì open day fino alle 2 di notte . Come abbiamo già scritto Venerdì 06 agosto dalle ore 18.00 alle 02.00 in piazza dei Racconti la postazione mobile della ASL di Salerno somministrerà vaccinazioni senza prenotazione, sarà possibile ricevere sia la prima che la seconda dose dei diversi vaccini disponibili. Ma continuano senza sosta le somministrazioni di vaccini al centro di Via Pasitea, una efficienza straordinaria, grazie alla collaborazione di medici, volontari e dell’amministrazione comunale, ma anche dei cittadini che sono sempre stati disciplinati e attenti . Da notare anche le prenotazioni record, non solo per numero di persone, che vengono tutte gestite nel migliore dei modi, ma anche con i tempi che abbiamo voluto documentare, prenotazione domenica primo agosto e il 4 agosto pomeriggio già fissato appuntamento con il vaccino. Abbiamo visto il dietro le quinte, pur non mancando inevitabili disagi, che abbiamo sempre documentato, l’impegno volontario e continuo di tutti, anche di amministratori comunali, ha avuto il fine pratico di agevolare il buon andamento della vaccinazione che altrove, con amministrazioni semi indifferenti e la mancanza di volontari, che sacrificano giorni dell’estate per aiutare, è andata nel caos e nel disservizio. Vogliamo fare davvero i complimenti a tutti coloro che si sono impegnati in questo momento difficile dovuto dalla Pandemia da coronavirus Covid-19, sperando che le istituzioni ci portino sulla strada giusta, Positano ha seguito con grande scrupolo e impegno le indicazioni dello Stato date al fine di superare questo momento difficile.