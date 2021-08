Positano è Covid-Free, guariti i 2 concittadini ancora positivi

Con un comunicato sulla propria pagina Facebook, il Comune di Positano annuncia la guarigione degli unici 2 concittadini ancora positivi al virus, quindi la Perla della Costiera è ora Covid-Free

POSITANO È COVID FREE!

Con piacere comunichiamo la guarigione dei nostri due concittadini.

Invitiamo tutti i cittadini al rispetto delle regole e a non abbassare la guardia.

Dal centro operativo comunale di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.

Intanto la campagna vaccinale prosegue spedita, anche in vista dell’open night di venerdi in Piazza dei racconti, e sempre da venerdi scatterà l’obbligo del Green Pass per i locali al chiuso.