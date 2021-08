Positano e Costiera amalfitana controlli anti-covid a tappeto di Nas, Asl e Ispettorato del Lavoro, sanzione per lavoro in nero

Positano, costiera amalfitana. La città verticale da ieri è Covid-free e sta vivendo questa calda estate offrendo il meglio ai propri ospiti nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza richiesti. E proprio oggi a Positano e in Costa d’ Amalfi ci sono stati controlli anti-Covid a tappeto da parte dei NAS dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno al fine di accertare che tutte le regole di sicurezza siano poste in essere e rispettate, per tutelare la salute dei residenti e dei tanti turisti garantendo il prosieguo di un’estate all’insegna della serenità.

Nessuna sanzione nella Divina sul Covi ,non sono state trovate irregolarità gravi, ma solo due lavoratori in nero a Fornillo, posizione da chiarire, diversamente ad altri posti in Campania , in provincia di Napoli e Salerno, a Pontecagnano sanzionato pure uno stabilimento, mentre in Italia un terzo degli stabilimenti balneari non è in regola.