Positano, due proposte per migliorare la viabilità: uno spazio per la fermata della Sita al Comune e un slargo alla Chiesa Nuova

Positano, due proposte per migliorare la viabilità: uno spazio per la fermata della Sita al Comune e uno slargo alla Chiesa Nuova per migliorare il traffico.

Per migliorare la viabilità nella Città verticale sono state avallate due proposte: istituire uno spazio per la sosta dei pullman della Sita, nei pressi del Comune e uno slargo nei pressi della Chiesa Nuova.

Infatti, ogni anno sono all’ordine del giorno e troppo frequenti i disagi che si verificano nei pressi della Chiesa Nuova, dove si assiste ad ingorghi stradali e ad una sempre più ridotta viabilità, causata anche e soprattutto dagli autobus della Sita, i quali durante la sosta creano numerose code e traffico intenso.

Dunque per risolvere il suddetto problema si è pensato a due proposte, che speriamo vengano messe in atto per migliorare e risolvere il problema della circolazione stradale nella perla della Costiera amalfitana.