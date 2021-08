Positano, controlli speciali di Ferragosto: green pass e misure anti-covid

Positano, controlli speciali di Ferragosto: green pass e balli

Alle porte di Ferragosto, nella perla della Costiera amalfitana, si registra una costante attività dei Vigili, per garantire tutta la sicurezza possibile in una’ atmosfera di festa come quella che si respira proprio in questi giorni.

Infatti risultano esserci dei controlli speciali che riguardano soprattutto i green pass, il rispetto delle misure anticovid e segnalazioni di possibili feste di ballo.

Dunque, l’attività delle forze dell’ ordine procede a ritmo serrato e senza sosta sia di giorno, ma anche e soprattutto di notte.

I controlli risultano essere molto efficaci e non risultano esserci state sanzioni nel Paese.