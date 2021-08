Positano: continua l’emergenza sanitaria. Una donna viene colpita da un malore, ma mancano i soccorsi.

Positano, una vera emergenza sanitaria, quella della Città Verticale.

Oggi, in questa calda domenica di agosto, una donna ha accusato un malore. Non sappiamo di preciso cosa la donna abbia avvertito, ma la cosa certa è che da Laurito, dove si trovava, nessuno è arrivato per soccorrerla. L’aiuto per la donna è arrivato solo dai privati che l’hanno portata sulla banchina.

Ma l’Odissea non termina qui, dalla banchina, la donna, è dovuta salire per la strada del depuratore e solo da lì l’ambulanza è riuscita a prenderla e a portarla addirittura a Montepertuso.

Infatti in spiaggia continuano a non esserci medici, come noi di Positanonews abbiamo più volte denunciato, una vera macchia questa per una delle bellezze della Costiera amalfitana.

Oggi a Positano è il giorno in cui “Se ne transe a Maronn” e si può dire che proprio la mano della Madonna in questo caso è stata l’unica ancora di salvezza per la donna, ma non di certo la sanità.

Questa è una situazione veramente vergognosa che stiamo continuando a denunciare ormai da tempo, un Paese senza medici, un paese che non offre un soccorso è un paese incivile e soprattutto in una città turistica come Positano, tutto questo non dovrebbe accadere.

L’episodio successo oggi ha veramente dell’incredibile e speriamo che dopo tutte queste peripezie la donna stia bene.

Alla fine infatti la donna è stata poi trasportata con l’elicottero da Montepertuso, ma restano da chiarire ancora alcuni punti: come mai non sia intervenuta l’idroambulanza e come mai non era presente l’elicottero sul molo?

A queste domande cercheremo di fornire presto delle risposte chiedendo ai diretti interessati.