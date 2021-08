Positano: continua l’emergenza sanitaria. Ictus a una donna a mare a Laurito, viene trasportata fino a Montepertuso per l’elicottero Mancano soccorsi veri nella perla della Costiera amalfitana. Ancora non c’è un medico sulla spiaggia e non si capisce che succede.

Positano (Costiera amalfitana), ancora una pagina nera per l’ emergenza sanitaria. C’è qualcosa di marcio nella sanità e indagheremo.

Foto 2 di 2



Oggi, in questa calda domenica di agosto, una donna ha accusato un malore. Non sappiamo di preciso cosa la donna abbia avvertito, ma la cosa certa è che da Laurito, dove si trovava, nessuno è arrivato per soccorrerla. L’aiuto per la donna è arrivato solo dai privati, amici e operatori che l’hanno portata sulla banchina.

Ma l’Odissea non termina qui, dalla banchina, la donna, è dovuta salire per la strada del depuratore e solo da lì l’ambulanza è riuscita a prenderla e a portarla addirittura a Montepertuso.

Infatti in spiaggia continuano a non esserci medici, come noi di Positanonews abbiamo più volte denunciato, una vera macchia questa per una delle bellezze della Costiera amalfitana.

Oggi a Positano è il giorno in cui “Se ne transe a Maronn” e si può dire che proprio la mano della Madonna in questo caso è stata l’unica ancora di salvezza per la donna, ma non di certo la sanità.

Questa è una situazione veramente vergognosa che stiamo continuando a denunciare ormai da tempo, un Paese senza medici, un paese che non offre un soccorso è un paese incivile e soprattutto in una città turistica come Positano, tutto questo non dovrebbe accadere.

L’episodio successo oggi ha veramente dell’incredibile e speriamo che dopo tutte queste peripezie la donna stia bene.

Alla fine infatti la donna è stata poi trasportata con l’elicottero da Montepertuso, ma restano da chiarire ancora alcuni punti: come mai non sia intervenuta l’idroambulanza e come mai non era presente l’elicottero sul molo?

A queste domande cercheremo di fornire presto delle risposte chiedendo ai diretti interessati.