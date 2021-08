Positano, Comune in “smart working” tutto l’anno, proroga fino al 31 dicembre. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

A Positano i dipendenti comunali saranno in smart working fino a fine anno. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Guida . Una decisione che s’è resa necessaria per cercare di limitare quanto più possibile la circolazione del mostro Covid nella Città Verticale. A partire dal 2 agosto scorso, fino al 31 di dicembre, infatti, tutti i dipendenti comunali non dovranno tornare in ufficio a pieno ritmo. Gli addetti dovranno garantire la presenza fisica in sede di lavoro almeno per quattro giorni a settimana e tutte le volte in cui sarà richiesto dalle esigenze di servizio.

I dipendenti che svolgeranno il proprio lavoro in regime di smart working dovranno redigere un report settimanale contenente tutte le attività espletate e dovranno trasmetterlo al proprio responsabile di servizio: quest’ultimo, successivamente, lo inoltrerà al primo cittadino. Lo stetto provvedimento è valido per tutti i dipendenti non fisicamente presenti, compresi il segretario comunale e i componenti dello staff del sindaco.

Restano in vigore, ovviamente, pure quelle misure alle quali siamo abituati ad attenerci da mesi. È stato disposto, infatti, il controllo della tempera, che non dovrà superare i 37,5 gradi, altrimenti l’accesso agli uffici comunali sarà negato. Ed è imposto, naturalmente, l’utilizzo delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale. Misure con le quali i cittadini di Positano e del resto d’Italia hanno dovuto convivere in questi duri e lunghi mesi di pandemia. Unico modo questo, insieme alla crescita della percentuale del numero dei vaccinati, che potrà restituire a tutti la tanto agognata normalità.