Positano, carenza idrica: invito a limitare l’utilizzo dell’acqua.

Nei giorni scorsi ci sono stati diversi episodi di interruzione idrica nelle zone alte del paese, per cui il Comune di Positano, mediante il proprio profilo social invita la cittadinanza tutta a limitare l’utilizzo dell’acqua e di far uso dell’acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto esclusivamente per scopi alimentari e di igiene personale.