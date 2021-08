Positano, Capri, Amalfi e Ravello città troppo care?

Si leggono diversi articoli di diverse persone che lamentano prezzi troppo cari sia di Hotel sia di Ristoranti in Costiera amalfitana, per non parlare dei costi dei servizi balneari, sempre troppo costosi e a detta di molte persone, con prezzi al di sopra della norma.

La riflessione sorge quindi spontanea, andare a dormire alle Agavi, Al Caruso a Ravello, o al San Pietro a Positano, tutte location esclusive, è normale che abbia i suoi costi elevati, poiché anche i servizi offerti sono di lusso e di prima qualità.

In ogni caso, la Costiera può diventare anche low cost.

Infatti è possibile venire in Costiera, ad Amalfi, Positano e Ravello riuscendo a farsi un tutto completamente a costo zero.

L’ unico prezzo da pagare? Solo un po’ di attività fisica tra le scale della Città verticale, ma il panorama, le spiagge e le location mozzafiato ne varranno sicuramente la pena.