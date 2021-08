Positano, bus si fermano in contemporanea in direzione Amalfi e Sorrento, si blocca il traffico. Una situazione che si verifica in particolare al bivio della Sponda, paralizzando il traffico sulla S.S. 163 , l’arteria stradale della Costiera amalfitana. Ma non si potrebbe trovare una soluzione alternativa o evitare alla SITA fermate contemporanee. Qui siamo alla Sponda verso Praiano, ma succede anche alla Chiesa Nuova dove Vito Casola presidente di Posidonia aveva proposto di far parcheggiare i bus di fronte all’ingresso del Comune almeno in questo periodo di caos.