Positano, bus e parcheggi strapieni. E’ caos in Costiera amalfitana

Positano, bus e parcheggi strapieni.

Come si evince dalle foto, qui riportate, la situazione, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pubblici in Costiera amalfitana, sembra ormai essere sfuggita di mano.

Si continuano ad osservare infatti pullman strapieni, a dispetto delle ancora vigenti, ma a quanto pare non rispettate norme Covid che ricordiamo prevedono sempre l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dunque mascherine e soprattutto non consentirebbero assembramenti o affollamenti di nessun genere e in nessun luogo.

Tutto questo infatti sembrerebbe proprio non essere rispettato e ci chiediamo dunque: dove è la sicurezza per cittadini e turisti?

Non da meno è la situazione all’interno dei parcheggi della Divina, anch’essa ormai in forte difficoltà.

Si registra infatti il pienone nella stragrande maggioranza dei parcheggi della Costiera amalfitana, ormai presa d’assalto.