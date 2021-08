Positano, bimbo di 5 anni in shock anafilattico: intervento salvavita del 118 in spiaggia

La spiaggia di Positano ha dovuto assistere quest’oggi ad uno spiacevole episodio che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. Un bimbo di soli 5 anni è andato in shock anafilattico, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

In questi casi, i problemi logistici per intervenire in spiaggia a Positano sono ben noti. Il 118 ha potuto raggiungere il piccolo e curarlo con dell’antistaminico grazie a Enzo Montesso, un volontario della Croce Rossa di Positano che ha immediatamente allertato il comune e il primo soccorso, coordinando l’intervento dal punto di vista logistico considerata la criticità degli spostamenti in ambulanza a Positano.

Per fortuna tutto si è concluso per il meglio grazie a medici e infermieri del 118, ma soprattutto grazie a Enzo per la sua lucidità ed efficienza nell’intervenire in situazioni ardue come quella di Positano, dove il 118 avrebbe incontrato non poche difficoltà.