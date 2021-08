Positano, auguri di buon compleanno a Peppe “Black”

Positano. Oggi nella città verticale si respira aria di festa per il compleanno di Peppe Russo, meglio conosciuto come Peppe Black. Nato nel cuore dell’estate che sicuramente è la stagione che meglio lo rappresenta per la sua solarità e la sua voglia di vivere. Peppe è sicuramente da tanti anni il re delle notti positanesi grazie al suo “Music on the Rocks” sulla Spiaggia Grande, senza ombra di dubbio uno dei locali più belli e caratteristici di Positano e di tutta la Costiera Amalfitana e meta di molti VIP Internazionali.

La grande passione per il suo lavoro lo ha portato a combattere con forza e tenacia anche in questo lungo periodo segnato dalla pandemia che purtroppo ancora non ci abbandona. Ma, nonostante le tante restrizioni e regole imposte dalla sicurezza, a Peppe va riconosciuto il grande merito di non essersi mai arreso e di essere riuscito ad aprire il “Music on the Rocks” in questa calda estate 2021, pur nel rispetto di tutte le norme anti-Covid e dovendo inevitabilmente rinunciare ad alcuni aspetti della vita notturna ma arricchendo, al contempo, ancora di più l’offerta di intrattenimento seduti al bar gustando un aperitivo ed ascoltando musica di qualità.

Questo rappresenta al meglio il suo spirito di imprenditore ma anche di positanese legato alla sua terra. Nelle vene di Peppe scorre sicuramente la musica e l’augurio migliore che possiamo fargli in questo giorno speciale è quello di tornare al più presto a ballare tutti insieme nel suo meraviglioso locale.

Ci uniamo virtualmente al brindisi propiziatorio augurandogli di trascorrere un compleanno felice e sereno, circondato dalle persone più care e riscaldato dall’affetto dei positanesi e di tutti coloro che amano Positano ed il “Music on the Rocks”. Buon compleanno Peppe.