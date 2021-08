Positano: auguri a mamma Raffaella e papà Lorenzo per la nascita della piccola Luna.

Positano. Immense congratulazioni a mamma Raffaella Talamo e a papà Lorenzo De Lucia per la nascita della loro prima figlia: Luna.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, queste gioie danno grande speranza e coraggio per il futuro.

La redazione di Positanonews augura tantissima felicità a Raffaella e Lorenzo per questa nuova avventura da genitori e manda un bacino alla principessina Luna. Benvenuta tra noi!