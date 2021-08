Positano, ancora due incidenti con i ciclomotori , ad Arienzo e al semaforo verso Tordigliano , al confine Vico Equense, verso Piano di Sorrento. Entrambi gli incidenti da chiarire, ad Arienzo, verso Praiano, una ragazza è stata trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Al semaforo, che oramai sta da quasi un anno, l’incidente è avvenuto probabilmente per il contemporaneo transito fra auto e moto, senza nulla di grave, ma rileviamo che a volte si fanno file lunghissime, con tanto di autobus, e mentre passano il semaforo dall’altra parte scatta in verde. Tanti gli interventi invece in spiaggia, ben tre per malori per il caldo, uno per bassa pressione e anche tanti per vomito dopo il trasporto via mare.