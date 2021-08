Positano: ambulanza a sirene spiegate ostacolata da minivan

La storia si ripete e tornano a farsi sentire i disagi della viabilità a Positano. Alcune ore fa l’ambulanza, come si evince dal video, è ostacolata dal minivan che le viaggia davanti. Il mezzo di primo soccorso corre a sirene spiegate in direzione ospedale di Castiglione o di Sorrento, o almeno ci prova.

E’ una problematica che sussiste ormai da anni soprattutto in estate, ed è passata in secondo piano durante i vari lockdown e una Positano deserta. Ad agosto, invece, la situazione è insostenibile per una sanità già in ginocchio per cause ben note, ma che è costretta a stringere i denti e battagliare per salvare vite ogni giorno.

Oltre che viabilità, anche il tema sanità a Positano è alquanto delicato. Abbiamo più volte sollevato problematiche in merito, prima su tutte la mancanza di un presidio del 118 in spiaggia, dov’è necessario l’intervento degli angeli della Croce Rossa in caso di malori.