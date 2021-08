Positano, Alessandra Cutolo con Ariaferma. L’artista racconta i suoi progetti ai microfoni di Positanonews.

Alessandra Cutolo, artista del teatro Positanese, ha collaborato con il Film “Ariaferma”, che parteciperà al Festival di Venezia.

Nel film si parla di un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano che è in dismissione.

Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

La regista partenopea infatti, ha lavorato per dieci anni in carcere, divulgando fra i detenuti l’arte interpretativa non per farli “evadere” dalla dura realtà di costrizione, ma per aiutarli a ritrovare se stessi.

Alessandra Cutolo, racconta ai nostri microfoni di aver trascorso l’ intero anno della pandemia a cercare comparse per il suo film, prima a Roma, poi a Torino nelle più disparate tipologie di ambienti, dalle carceri, alla strada.

L’artista inoltre ha stretto progetti importanti con i ragazzi di Nisida, lavorando con i detenuti al Lauro, istituto carcerario in provincia di Avellino.

Adesso Alessandra sta lavorando a dei progetti multietnici con delle compagnie di Africani a Roma.

Positano, dunque che è culla del Mediterraneo potrebbe essere adatta anche per questa tipologia di spettacoli a cui ci auguriamo di poter assistere al più presto.