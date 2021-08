Positano, addio Sergio Profili.

Positano, Costiera amalfitana. Un risveglio triste per tutti noi, ci ha lasciato Sergio Profili. Era un uomo brillante e creativo, aprì un ristorante di successo a Montepertuso “La Chitarrina”. Sergio era una bellissima persona, buona e generosa, con tante idee e progetti, creativo, intelligente, geniale, con un grande cuore, ma la sua vita è stata segnata da un dolore troppo grande: la perdita del suo figlio unico Lorenzo, appena 18enne, in un incidente stradale a Piano di Sorrento. Ora lo raggiungerà e fra qualche giorno vedremo in cielo due stelle vicino.

Lo ricorda così l’amico Gaetano Marrone

“Il privilegio di averlo conosciuto frequentato ed esserne diventato amico consentirà a me e chi come me ha avuto la stessa fortuna di tenere vivo il ricordo perché è impossibile farne a meno tale era la sua capacità di conquistarti !”

Riposa in pace Sergio.

I funerali si terranno domani mattina alle 9,30 a Montepertuso