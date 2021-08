Positano, addio ad Antonio Carro, il ricordo di Massimo Capodanno che con le sue foto ferma istanti di memoria. Eccolo in Piazza dei Mulini al centro con gli amici, di fronte al suo negozio, gli amici che questa mattina lo hanno accompagnato , con tanti, per il rito funebre celebrato nella Chiesa del Santissimo Rosario in Piazza dei Mulini. Poi un momento di gioia con la figlia per il matrimonio di Marianna

Antonio con i fratelli, originari di Atrani, è stato parte integrante della storia economica e turistica della perla della Costiera amalfitana .

Ricordando con affetto Antonio siamo vicini al dolore dei figli Marianna , Sandro e Sergio, i fratelli, la sorella, le nuore, il genero, i nipoti e i parenti tutti.

Foto Massimo Capodanno