Poesia di Armando Fusaro

Riceviamo e pubblichiamo una poesia inviataci dal poeta Armando Fusaro.

Giovani Innamorati PERLE RARE Anime gemelle del pulsante cuore, figli del Tutto, nati per la continuità. Giovani innamorati, perle rare nel cammino di questa eternità. Le due metà si cercano, sognano d’incontrarsi, speranzosi di unirsi nell’incastro perfetto, bramano l’indivisibile unità per fondersi… Smussate gli angoli e rivelate il desiderio profondo del cuore. Con il Tutto e, a tutti donate coraggio con invincibile amore. Nei tuoi occhi vedo lo splendore, dove i nostri sogni in alto volano, nel vento, nel sole e nel mare, senza perdere l’innocenza, vivono… Non inciampate nelle paludi della contraddizione dove affoga l’amore. Ascoltatevi con l’occhio della mente dove la conoscenza tonifica il cuore. Armando Fusaro

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

