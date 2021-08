Più di 100 intossicati in un hotel di Ischia: sospetto in cucina.

Per gli ospiti di un hotel di Ischia la vacanza ha preso una piega decisamente inaspettata, oltre che dolorosa.

Si può infatti dedurre che si tratta di intossicazione alimentare di massa, poichè almeno 25 persone hanno richiesto le cure dei medici mostrandone tutti i sintomi: sono stati tutti ricoverati all’ospedale Rizzoli presente sull’isola, mentre altre persone colpite dall’intossicazione, ma in maniera meno severa, sono rimaste in albergo.

Fonte: Libero