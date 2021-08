L’ultimo spettacolo in Piazza Cota con il concerto Napularmunia si rivela un gran successo. Fulvio Palmieri mattatore e trasformista interpreta una corona di canzoni sul filo della cronologia storica napoletana. Parte dal 1200 ai giorni nostri, accompagnato da Nighi Mellino, direttore artistico, serio e altamente professionale, da Pino Palmieri, presentatore arguto e preciso nel presentare i vari brani, alla batteria Sabatino Romano , ben scritto sulla grancassa, e Gian Luca Parente alle tammorre e Kajon, Chitarra e mandolino Antonio Borrelli. Il pubblico apprezza e applaude per due ore di filato, chiede bis e stenta ad andarsene.

Carmela Cilento apre la manifestazione con Giacomo Giuliano, ci tiene molto a precisare, che lo stare sul palco da parte sua e quella del Sindaco Vincenzo Iaccarino , non è campagna elettorale , ma cura delle cose e del buon andamento, e per ringraziare tutti quanti hanno contribuito, protezione civile e organizzazione Teatro delle Rose. Positanonews con i suoi inviati ha trasmesso parte dell’esibizione in diretta video sui social e in regiastrazione sul canale dedicato positanonewstv youtube .