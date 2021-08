Piano. Terrazza di Villa Fondi. Concerto all’alba a Maria.

Dall’inviato di Positanonews Ambrogio Coppola video e foto

Alle ore 04.45 sulla terrazza di Villa Fondi si è tenuto il concerto a Maria di Elisabetta D’Acunzo. Pubblico incantato ed emozionato dalla voce di Elisabetta , dalla scaletta scelta per l’occasione e dai musicisti tutti, veramente bravi. Il passaggio dal buio della notte e dalle luci artificiali al chiarore del giorno sul filo di sonorità di un gruppo ben affiatato provoca irrimediabilmente una intensa vibrazione interna. Brioche e caffè per tutti al termine del concerto sono una usanza da non perdere.