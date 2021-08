Piano di Sorrento ( Napoli ) . Gli Zoccoli Volanti con un post chiariscono che non vi è alcun motivo politico dietro l’annullamento della manifestazione ma un diverbio con il gestore del campetto delle Rose Negri

Come associazione Zoccoli Volanti esistiamo da quasi trent’anni e quello che abbiamo sempre fatto è stato organizzare a Piano di Sorrento un torneo per la collettività. Per venticinque anni abbiamo avuto una casa nostra, la cavea, che negli ultimi anni non è stato più possibile utilizzare; di conseguenza ci siamo spostati su altri campi. Nel tempo ai “vecchi” associati se ne sono aggiunti di “nuovi”, tutti accomunati dallo stesso spirito di aggregazione e dalla volontà di organizzare qualcosa di bello per tutta la comunità carottese.

Quest’anno la pandemia ha ovviamente modificato tutto ciò che significa organizzare un torneo. Fin dalle prime fasi non abbiamo mai manifestato la volontà di non svolgere il torneo, ma abbiamo dovuto attendere lo sviluppo della situazione e delle relative normative per capire come muoverci e sviluppare il tutto secondo le regole. Quando abbiamo dato il via all’organizzazione, cominciando a raccogliere le iscrizioni, un’accesa discussione con il gestore della struttura del Campetto delle Rose ci ha costretti a ripensare la nostra scelta di portare avanti la manifestazione quest’anno. Ci siamo sentiti aggrediti e lo spirito con cui ci siamo sempre posti è venuto a mancare. Per noi non è giusto organizzare una manifestazione senza serenità, senza sentirci a casa, noi che una casa per venticinque anni l’abbiamo avuta. Non è facile far divertire il pubblico se non siamo noi i primi a poterlo fare. Per questo abbiamo ritenuto giusto sospendere per quest’anno il torneo, ma non abbiamo mai tolto l’occhio al futuro, sperando comunque di poter ricominciare con i presupposti che sono da sempre i nostri.