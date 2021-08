Piano di Sorrento, Zoccoli Volanti sospese le iscrizioni , si punta a cercare alternativa ai Campetti di Via delle Rose. Non vi è stato accordo fra Negri, il gestore del campo, e gli Zoccoli Volanti, diversi punti di vista con un confronto acceso , poi dopo un incontro con il sindaco Vincenzo Iaccarino e l’assessore Carmela Cilento senza trovare una quadra, si pensa ad un’alternativa, forse al ritorno nella Cavea della Scuola media, ma occorre risolvere alcune problematiche visto che in passato non vi è stata più data autorizzazione

Dopo un anno di stop forzato, dal 7 al 28 agosto la sabbia dei Campetti delle Rose di Piano di Sorrento avrebbe dovuto ospitare la ventottesima edizione del torneo, questo era il comunicato sulla loro pagina facebook

Tante le novità di quest’anno, a partire dalle categorie. Tesserati e non tesserati giocheranno separatamente, in conseguenza delle attuali normative FIPAV. Diverse saranno però le opportunità per entrambi. I non tesserati potranno competere nelle seguenti categorie:

– 2 vs 2

– misto (4 giocatori con 2 donne obbligatorie in campo)

– 3 vs 3 femminile

– over 40

I giocatori tesserati potranno invece sfidarsi, seguendo le regole tradizionali del beach volley, nelle categorie:

– 2 vs 2

– doppio misto

Il torneo si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di prevenzione del Covid-19, che purtroppo non permettono l’organizzazione delle serate gastronomiche che da sempre sono parte integrante della manifestazione. Ma state tranquilli, ci sono comunque tante sorprese in serbo per il nostro pubblico.

Ventidue serate all’insegna dello sport, vissute nel rispetto delle restrizioni dovute alla situazione sanitaria ma comunque in pieno stile Zoccoli Volanti, sempre con lo stesso obiettivo: quello di divertirci e farvi divertire!