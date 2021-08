Piano di Sorrento, un’unica lista con un passo indietro per Iaccarino e Cappiello? Mimmo d’Esposito “Meglio 100 passi in avanti”. Le voci di corridoio “spiegherebbero” le improvvise prese di posizione di Rossella Russo e di Marco d’ Esposito, che si sarebbe dimesso da assessore con un whatsapp, ci sarebbe la proposta di Giovanni Ruggiero e Luigi Iaccarino di far fare a tutti un passo indietro per una mega lista con dentro tutti. Dall’incontro dovrebbe far un passo indietro il sindaco Vincenzo Iaccarino per un posto di assessore, ma forse anche lo stesso Salvatore Cappiello. La quadra chi la potrebbe fare? A questo punto potrebbe uscire Giovanni Ruggiero, e questo spiegherebbe ancora di più la posizione di Marco e Rossella, che entrerebbero nella nuova giunta, ma questo comporterebbe la fuoriuscita di molti anche dal gruppo della famosa fotografia. Il vicesindaco sarebbe donna, ma a questo punto non Anna Iaccarino, che con un comuniato ha precisato la sua posizione, ma Rosa Russo, rimarrebbero fuori forse lo stesso Cappiello, che si sarebbe impegnato in questa tornata solo come sindaco, come ha detto a Positanonews, ma anche Pasquale D’Aniello e Luigi Iaccarino. Come andrà a finire?

Intanto è rivelatore il post del medico dentista Domenico d’ Esposito, cognato del sindaco, che sicuramente la sa lunga sulle ultime evoluzioni. Dal post presumiamo, come crediamo sia scontato, che Vincenzo Iaccarino va avanti sulla sua strada

È il momento di fare 100 passi in avanti e non 1 indietro.

Creare un megalistone per Piano di Sorrento dove confluiscono tutte le forze rende totalmente inutili le elezioni e ci si spartisce tutto nella “stanza dei bottoni”.

E questo è il bene del paese???

Con la scusa del covid volete toglierci anche il diritto al voto?

Ma stiamo su scherzi a parte?

Ribadisco 100 passi in avanti e mai 1 indietro.

A questo punto si tratta di vedere i nomi delle due liste , chi farà parte dell’armata contro Iaccarino? Non è scontato che Cappiello sia il sindaco , ci sarà una riunione in settimana per fare il punto della situazione e si saprà con certezza, e che vinca il migliore