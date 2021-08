Piano di Sorrento: ricoverata in gravi condizioni al centro Covid di Boscotrecase , non era vaccinata

Piano di Sorrento ( Napoli ) : ricoverata in gravi condizioni al centro Covid di Boscotrecase , non era vaccinata . Dopo essere stata ricoverata all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, una donna ottantenne di Piano di Sorrento è stata trasferita in gravi condizioni al Centro Covid di Boscotrecase. Positanonews ha chiesto approfondimenti ed è risultata che non era vaccinata contro il coronavirus Covid-19. “Daremo notizie precise nel nostro report ufficiale – ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Iaccarino ora impegnato a lavoro in Ospedale -, niente allarmismi e fiducia”