Piano di Sorrento, oggi 300 dosi al centro vaccinale di Villa Fondi: quasi tutti immunizzati nelle scuole

La campagna vaccinale di Piano di Sorrento prosegue a Villa Fondi dopo il Ferragosto. Questa mattina era prevista l’inoculazione di circa 300 dosi del farmaco anti-covid 19. Difatti, come si evince dalla foto, c’è grande affluenza per questo turno di vaccinazioni.

E’ un momento molto importante per la sanità in penisola sorrentina, dove l’immunizzazione nelle scuole ha raggiunto altissimi livelli. E’ prevista per domani, inoltre, anche la somministrazione agli under 18 a Villa Fondi. Domani toccherà anche a chi attende l’inoculazione di BioNTech di Pfizer, mentre oggi si somministra Moderna.

Intanto a Meta c’è già chi parla di caffè, cornetto e vaccino in spiaggia, dove l’Asl Napoli 3 Sud con la collaborazione del comune, ha organizzato per il prossimo venerdì 20 agosto, dalla 11,00 alle 17,00, un open-day vaccinale in riva al mare con utilizzo del vaccino Pfizer.