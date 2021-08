Piano di Sorrento, Michele Maresca a Rossella Russo “Fusione compromesso di comodo non funzionale all’interesse pubblico”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Riportiamo l’intervento dek dottor Michele Maresca, consigliere comunale di minoranza con i Podemos, fra gli uomini politici più integri che abbiamo conosciuto, persona equilibrata che ama il suo territorio

“Cara Rossella, sei l’amministratore che stimo di più, tra quelli che ho conosciuto personalmente, e sono convinto che potresti rivestire, con merito, il ruolo di primo cittadino del paese. Però non condivido la tua riflessione. La politica, tu mi insegni, è anche competizione perché porta a confronto opinioni ed esperienze diverse, e talvolta inconciliabili. La politica dovrebbe essere fatta SEMPRE per l’interesse comune e non con gli amici, bensì con coloro con cui si condividono convinzioni e progetti. E questo è il motivo che spinge me a non ricandidarmi. Se, è giusto come è giusto, tu sei convinta di aver ben governato con i tuoi compagni di viaggio in questi 5 anni, viene da se che continui con loro il percorso iniziato, che può portare a concludere progetti già iniziati e collaborazioni intraprese. La vostra squadra ha un profilo ben preciso ed è indubbiamente diverso, se non opposto, a quello dello schieramento che si propone come alternativo. La fusione porterebbe soltanto ad un compromesso di comodo con persistenza di differenziazioni che, alla fine, condurrebbero a contrasti e divisioni certamente non funzionali all’interesse pubblico. Per me, che non sono avvezzo alle dinamiche della politica, è inconcepibile che, chi si è proposto come alternativo, si appiattisca poi su opinioni diverse ed entri a far parte di compagini che ha sempre criticato ed osteggiato, dichiarando di farlo nell’interesse dei cittadini. Chi lo fa perde in coerenza e credibilità. Detto questo auguro tutte le fortune possibili a te ed alla nostra cara città“.