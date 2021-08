Piano di Sorrento, Michele Gargiulo propone un incontro per parlare del futuro della città

Piano di Sorrento. Michele Gargiulo, imprenditore locale con la storica “Torrefazione Maresca”, lancia un’idea agli artigiani, agli uomini di buona volontà, alle persone che lavorano e vogliono avere diritto di cittadinanza a Piano di Sorrento. L’idea è quella di fare un incontro, un’occasione più unica che rara: «Siamo alla vigilia di una tornata elettorale ma assolutamente non sarà un incontro di tipo elettorale, non vogliamo formare un partito e non vogliamo condizionare nessuna scelta. Tutti sono liberi di votare e potersi cimentare nel confronto democratico con le elezioni. Sarà, però, un appuntamento importantissimo. Siamo in piena pandemia, non siamo ancora usciti da questa crisi profonda e potrebbe essere un’occasione per tutti coloro che amano Piano di Sorrento per poter dire la propria. Questo incontro lo stiamo sognando con un piccolo gruppo di imprenditori, di operatori del turismo e di semplici cittadini che amano la nostra terra. Credo che a fine mese, prima della presentazione delle liste elettorali e quindi senza neanche sapere chi sono i candidati, vorremmo incontrarci quante più persone è possibile per poter dire la nostra, per poterci confrontare e trascorrere una serata parlando insieme di Piano e del futuro del nostro paese. Potremo dare una mano alla futura amministrazione comunale, qualsiasi essa sia. Chiunque si cimenterà in questa nuova tornata elettorale dovrà avere coraggio per traghettare il paese fuori da questa crisi».

Un appello che sicuramente verrà raccolto da tanti e dal quale si auspica possano scaturire idee ed iniziative per il rilancio della città di Piano di Sorrento dopo la crisi legata alla pandemia.